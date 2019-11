Torino senza pace: Iago Falque salta il derby

Doveva essere la carta in più, il giocatore da calare in campo per guidare i compagni alla riscossa in un momento molto delicato e provare a sorprendere la Juventus, ma Walter Mazzarri dovrà rivedere i propri piani.

Iago Falque si è infatti infortunato durante l’allenamento della vigilia del derby di Torino e sarà costretto a saltare l’anticipo dell’11/a giornata.

A comunicarlo è stato lo stesso club granata: go Falque è uscito anzitempo per un problema muscolare alla coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni”.

Mazzarri, che contro la Juventus si giocherà la permanenza sulla panchina del Toro, sembrava deciso a schierare lo spagnolo in coppia con Belotti. Ora è ballottaggio tra Simone Verdi e un altro ex juventino come Iago, ovvero Simone Zaza.

Falque è reduce da un inizio di stagione difficile e segnato da un altro infortunio, ma alla caviglia, che gli ha permesso di debuttare in campionato solo il 6 ottobre contro il Napoli senza ancora riuscire a scendere in campo dal primo minuto.

Al Toro dovrà già rinunciare al terzo ex della partita, il centrocampista Tomas Rincon, anch’egli infortunato.