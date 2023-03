Torneo Viareggio, tra confusione e polemiche il Ladegbuwa abbandona il campo

Ciò che è successo al Torneo di Viareggio ha del clamoroso: per la sfida rappresentativa tra la squadra di Serie D e i nigeriani di Ladegbuwa, il match si conclude nel bel mezzo delle polemiche. Più in particolare, la partita sarebbe terminata con ben quattro minuti di anticipo causa ritiro della squadra ospite. Nervosismo e brutte scene che, certamente, non appartengono alla competizione e non ne fanno una bella immagine.

COSA È SUCCESSO - Per quale motivo tutto questo nervosismo per una semplice partita rappresentativa? L'ira della squadra del Ladegbuwa si sarebbe scatenata intorno al 76', quando per doppio cartellino giallo Emmanuel va incontro ad un'espulsione. Il giocatore, mentre si dirige verso gli spogliatoio, si ferma ad abbracciare il proprio tecnico e da qui ha inizio il caos: cartellino rosso anche per l'allenatore, altra espulsione per Garuba solo pochi minuti più tardi e la squadra ospite che, vista la situazione, decide di ritirarsi.