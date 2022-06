Toronto, con Insigne arriva anche l’aumento di capienza dello stadio

Il club di MLS pronto a fare le cose in grande per la prossima stagione.

L'avventura di Lorenzo Insigne con il Toronto Fc in MLS non è ancora iniziata ma sembra che la Major League Soccer frema dalla voglia di conoscere il nuovo calciatore del club canadese. In modo particolare i futuri tifosi dell'ex Napoli. Ed è proprio in tal senso che potrebbe essere letta la novità sullo stadio riportata da Fox Soccer.

Secondo alcuni media, l'aggiunta di spettatori non è fatta per Insigne, anche perché non sarebbe possibile avere i lavori portati a termine prima della sua presentazione e del suo debutto in campo, ma anche nell'ottica del Mondiale 2026 che potrebbe vedere l'impianto del Toronto tra quelli scelti per le gare ufficiali.