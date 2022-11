Torregrossa, debutto da sogno col Venezuela: subito in gol

L'attaccante del Pisa in prestito dalla Sampdoria subito in gol con la Nazionale.

L'attaccante del Pisa, in prestito dalla Sampdoria, entrato all'intervallo per prendere il posto di Casseres, si è fatto trovare pronto e col suo mancino ha piazzato il gol del 2-2 finale evitando la sconfitta della sua squadra. Grande merito, in questo caso, della serpentina del compagno Savarino che dopo una serie di dribbling ha fornito l'assist decisivo.