Da attaccante straripante ad allenatore. Il passo vero e proprio ancora non si è verificato, ma, almeno per gioco, Fernando Torres sembra avere le idee chiare. Ai microfoni del canale ufficiale del Liverpool, l’ex fuoriclasse dei Reds ha stilato la sua formazione tipo, composta da calciatori con cui ha condiviso parte della carriera. Una squadra ricca di stelle da schierare in campo con un 3-5-2.

