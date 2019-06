Tostao, che attacco a Neymar: “Vive di fama. Manca di costanza. Messi? Meglio di Maradona ma dopo Pelé…”

Nei giorni della Copa America in Brasile, la Nazionale verdeoro continua nel suo percorso e lo fa senza la stella Neymar, out per l’ennesimo infortunio che ha chiuso il suo periodo nero durato praticamente una stagione intera.

A parlare del talento del Paris Saint-Germain e anche di questioni legate al mercato, è stato Eduardo Goncalves de Andrade, per tutti Tostao, campione del mondo nel mitico Brasile del 1970. Intervistato da El Pais, il brasiliano ha attaccato duramente Neymar e alcuni suoi atteggiamenti anche se, per il futuro, vede uno spiraglio che potrebbe riportarlo ai massimi livelli.

STOCCATA – “Neymar? Penso abbia avuto un comportamento irresponsabile. Vive di fama. È arrivato molto in alto, sembra una popstar e tutto questo è stato male per la sua carriera. Ma sono le scelte dei giovani di oggi. Sono molto diversi dal passato. E lui non è l’unico. Ci sono altre persone famose, giocatori di calcio o meno, che hanno un comportamento simile. Messi è un’eccezione. La maggior parte conduce una vita irresponsabile, piena di problemi”, ha detto Tostao che proprio sul paragone tra Neymar, Messi e altri campioni continua: “Neymar ha fatto vedere a tutti il suo talento, ma non ha la regolarità di Messi, di Cristiano Ronaldo o altri giocatori anche perché ha subito diversi infortuni negli ultimi anni. Ripeto, Neymar è un giocatore spettacolare e spero che ritorni a Barcellona. Se lo farà pernso che potrà tornare a giocare ad alto livello”.

IL MIGLIORE – “Messi è il miglior giocatore al mondo. Completo in tutto, mentre Cristiano Ronaldo è un finalizzatore magistrale. Se devo analizzarli solo tecnicamente, Messi è anche migliore di Maradona. È stato più regolare, ha giocato più di 10 anni ad un livello molto alto, ha segnato più gol, ha fatto più assist. È molto più completo. Diego era più artistico e ha realizzato il gol più bello della storia. Anche se Leo non vincerà nulla con la sua nazionale per me, sarà il migliore di sempre dopo Pelé che aveva qualcosa che Messi non ha: la forza fisica. Era un toro. Quando ne avevo bisogno, ho spinto i difensori, li ho colpiti. Aveva un sacco di tecnica, abilità e creatività, come ha fatto Messi, ma era più forte”.

PASSATO – Tostao, che fu uno dei giocatori simbolo della Nazionale brasiliana degli anni settanta, racconta poi i momenti in cui dovette affrontare il problema fisico all’occhio all’età di soli 26 anni: “Senza quel problema avrei potuto giocare molto più a lungo. Mi è dispiaciuto molto quando mi hanno detto che non avrei potuto più giocare ma il giorno dopo ero già davanti alla porta della scuola per tornare a studiare. È stata una nuova opportunità per la mia vita. Ho giocato a calcio 10 anni come professionista, ho lavorato come medico per più di 20 anni. Non posso lamentarmi. Ero un buon giocatore. Ero nella squadra brasiliana, ero accanto a Pelé, il miglior giocatore di tutti i tempi. E ho giocato in quella che è stata forse la migliore nazionale della storia”.