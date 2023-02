Tottenham, Conte resta in Italia dopo sfida di Champions: “Ha bisogno di riposo”

Antonio Conte ha bisogno di riposo dopo le ultime settimane tra intervento alla cistifellea e impegni nel pallone. Ecco perché il Tottenham ha comunicato tramite un messaggio sui propri profili ufficiale social che il mister resterà in Italia per riposare dopo aver svolto in queste ore alcuni controlli medici di routine.

Da quanto si apprende, Conte non è tornato a Londra con il resto della squadra Spurs ma è rimasto in Italia a casa della sua famiglia per recuperare al 100%. Al momento la panchina, in attesa del suo ritorno, è stata affidata al suo storico vice Cristian Stellini.