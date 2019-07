Tottenham, Kane confessa: “La sconfitta in Champions? Non l’ho riguardata e mai lo farò…”

Brucia ancora, e tanto, la sconfitta rimediata nella finale di Champions League a Madrid dal Tottenham contro il Liverpool. Parola di Harry Kane, bomber inglese degli Spurs.

Intervistato dal Sun, l’attaccante di Pochettino ha parlato di quello che sembra essere un vero e proprio incubo da non voler rivivere, neppure alla tv. L’inglese, infatti, ha ammesso di non aver riguardato la gara – cosa che solitamente si fa per capire gli errori ed analizzarli -, e che mai, probabilmente, lo farà.

TROPPO DURA – “Per noi calciatori, una finale di Champions League è, probabilmente, una gara tra le più importanti che si possano disputare nella carriera. E superare la sconfitta è davvero dura. Quando arrivi ad un match così importante e non fai il massimo che sai di poter fare è ancora più dura da accettare. Tutto sommato, però, abbiamo la consapevolezza di poter vivere ancora quei momenti. Di essere in grado di fare qualcosa di importante”. “Perdere è dura, ma ti stimola a riprovarci”. Ma nonostante questo, Kane ammette: “Non ho rivisto la partita e credo che mai lo farò“.