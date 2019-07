Tottenham, Kane: “Il gol? Uno dei più belli nella mia carriera…”

Prestigiosa vittoria per il Tottenham, che ha battuto 3-2 in amichevole la Juventus di Maurizio Sarri. La gara è stata decisa da una prodezza in pieno recupero di Harry Kane, che ha battuto Szczęsny con una spettacolare conclusione da centrocampo. E proprio l’attaccante inglese si è concesso ai microfoni dopo il triplice fischio finale.

RIPARTIRE – “Abbiamo fatto bene, anche se è stato difficile giocare con questo caldo. Abbiamo offerto una buona prova, dobbiamo però vedere cosa faremo nelle prossime partite previste per la settimana prossima. Dobbiamo riprendere il nostro cammino da dove lo abbiamo lasciato”.

GOL – “Il gol? Probabilmente è uno dei più belli che abbia mai fatto nel corso della mia carriera: ho visto che il portiere spesso era fuori dai pali, così ho pensato che se ce ne fosse stata la possibilità avrei provato a sorprenderlo. E la palla è entrata”.