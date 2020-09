Tottenham la trasferta contro lo Shkendija con porte 5 cm più piccole: Mourinho le fa cambiare

Una trasferta in Macedonia per affrontare lo Shkendija. Un viaggio che il Tottenham ricorderà non solo per la vittoria ma anche per quanto accaduto nei minuti precedenti alla partita. A raccontare gli attimi primi della partita è stato José Mourinho, manager degli Spurs, che come riporta Goal ha rivelato di aver trovato le porte… più piccole. Di ben 5 cm.

Mourinho: “Il mio portiere mi ha avvisato che le porte erano piccole”

“Prima della partita c’è stata una situazione divertente”, ha spiegato Mourinho. “Il mio portiere mi si è avvicinato e mi ha detto che la porta era troppo piccola. Più piccola del solito”. Una situazione strana che lo stesso Special One è andato immediatamente a verificare. “Sono andato a vedere e mi sono accorto che effettivamente era più piccola. I portieri passano tutto il tempo tra i pali, quindi se ne accorgono subito. Ho visto che c’era qualcosa di sbagliato, abbiamo chiamato il delegato UEFA ed era più piccola di 5cm. Quindi abbiamo chiesto di giocare con le porte regolamentari”.

Un cambio che, evidentemente, ha portato il Tottenham a segnare e vincere senza particolari intoppi dato che il risultato finale è stato di 3-1 per gli Spurs con i gol di Lamela, Son e Kane.