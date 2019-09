Tottenham, Pochettino a rischio: idea Allegri

A dispetto delle dichiarazioni di fiducia e improntate già verso il mercato di gennaio, Mauricio Pochettino potrebbe lasciare presto la panchina del Tottenham.

Al pessimo avvio di campionato si è aggiunta l’eliminazione dalla Coppa di Lega ad opera del Colchester United, club di quarta serie.

A soli cinque mesi dalla finale di Champions, quindi, a White Hart Lane c’è già aria di rivoluzione. Secondo quanto riportato dal Sun Pochettino è a rischio esonero, ma potrebbe anche scegliere di dimettersi.

In ogni caso un’idea per il sostituto c’è già e risponde al nome di Max Allegri. Già in passato il tecnico livornese è stato avvicinato alla panchina degli Spurs, ora può essere la volta buona, sebbene l’ex allenatore della Juventus sia chiacchierato anche per la panchina del Real Madrid qualora precipitasse la situazione di Zinedine Zidane.

Allegri potrebbe quindi prendere curiosamente il posto di uno degli allenatori che era stato avvicinato alla Juventus per la sua successione, prima che la scelta cadesse su Maurizio Sarri.