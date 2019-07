Tottenham, Pochettino e il dolore…eterno: “Sconfitta in Champions? Rimarrò deluso per sempre…”

Brucia ancora e lo farà per sempre, la sconfitta in Champions League subita dal Tottenham contro il Liverpool in finale. Lo ha ammesso ai microfoni di Sky Sports News Mauricio Pochettino, allenatore degli Spurs. Un ko che rimarrà impresso nella sua mente per tutta la vita.

ETERNA – “Penso sia normale essere delusi quando non si vince, ci aspettiamo sempre di vincere. Penso che la stagione scorsa sia stata incredibile. Mi congratulo con il Liverpool per la loro vittoria in Champions League, ma rimarrò deluso per sempre. Bisogna imparare dal dolore quando non sei in grado di vincere. Per Liverpool e Manchester City la sfida sarà quella mantenere il livello alto e per noi la sfida sarà quella di ridurre il divario da loro. È una grande sfida ridurre il gap, vedremo cosa succede, sono squadre così forti e di grande qualità, la Premier League è il campionato più competitivo”, ha detto Pochettino anche in ottica futura in vista della prossima Premier League.