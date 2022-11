Tottenham, Son dovrà operarsi e Mondiale a rischio

L'incidente di gioco accaduto martedì scorso nel match di Champions League contro il Marsiglia non lasciava presagire nulla di buono. E infatti dopo gli accertamenti sono arrivate notizie non buone per Heung-min Son, attaccante del Tottenham. Il sudcoreano, secondo quanto riporta una nota del club, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per stabilizzare una frattura rimediata nella zona dell'occhio sinistro. Tegola per il Tottenham di Conte ma soprattutto per la Corea del Sud, che sarà impegnata ai Mondiali di Qatar 2022. Si teme che Son salti la competizione calcistica che inizierà tra pochi giorni.