Totti a sorpresa: “Mi piacerebbe riparlare con Spalletti è uno dei migliori”

PERSONALE - Non mancano le domande sul suo finale di carriera e il rapporto tanto discusso con Luciano Spalletti: "Mi piacerebbe riparlarci e tanto ricapiterà. Con lui in panchina mi sono espresso al massimo. Ho avuto un grande rapporto con lui, mi ha cambiato il ruolo e aver finito così mi è dispiaciuto. Resta uno dei migliori tecnici in circolazione, nessuno mette in campo la squadra come lui", ha concluso un po' a sorpresa Totti.