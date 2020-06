Totti, altro colpo da agente: l’ex 10 pesca dalla ‘sua’ Roma

Altro colpo per Francesco Totti per la sua scuderia di campioni. Riccardo Pagano, centrocampista della Roma, entra a far parte della CT10 Management gestita dall’ex capitano giallorosso.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Instagram ufficiale dell’agenzia. Si tratta del terzo ragazzo che Totti riesce a inserire tra i suoi assistiti. Pagano arriva dopo Bonavita dell’Inter e Retegui dell’Estudiantes. “É un grande piacere per la IT Scouting seguire il percorso di crescita di Riccardo Pagano, centrocampista della AS Roma e della Nazionale U16. A te auguriamo il meglio per il futuro”. Queste le parole di Totti attraverso il profilo ufficiale della CT10 Management. Solamente pochi giorni fa, l’ex numero 10 aveva fatto intendere che stava pensando ad un colpo da Trigoria. Adesso che è successo, se ne attendono delle belle…