Totti, colpo involontario a un avversario: rissa in un match di calcio a 8

Francesco Totti torna a far discutere. Il Pupone si è reso involontariamente protagonista in negativo durante un match di calcio a 8 tra la sua squadra, Totti Sporting Club, e il Frosinone. Nella concitazione di un momento di gioco, l’ex capitano della Roma avrebbe sbracciato eccessivamente, colpendo senza cattiveria il proprio marcatore Iannuccilo e arrecandogli un vistoso taglio al volto. Totti si è prontamente scusato, cercando anche di soccorrere l’avversario ferito, ma non è bastato secondo gli avversari. Dall’episodio, infatti, è nata una piccola rissa tra le due panchine e le squadre in campo. Fortunatamente l’incomprensione è stata risolta e la partita è proseguita regolarmente.