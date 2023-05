Totti cuore Roma: “Siviglia? Prima o poi dovrà perdere una finale…”

Francesco Totti parla da tifoso, romanista ovviamente, e non nasconde il desiderio di vedere la sua Roma trionfare in Europa League contro il Siviglia. Parlando al sito della Uefa, l'ex capitano non ha fatto a meno di aprire il suo cuore per la squadra della Capitale augurandosi un trionfo in finale.

"È una sensazione incredibile raggiungere due finali consecutive per la prima volta dopo tanti anni. Speriamo che le cose vadano per il verso giusto. Sarà una partita dura e combattuta, e tutto può succedere", ha esordito il Pupone. "Credo che il Siviglia abbia più esperienza in queste finali. Se non sbaglio hanno giocato sei finali e le hanno vinte tutte. Quindi, prima o poi, con un po' di fortuna, ne perderanno una. E con Mourinho in panchina abbiamo questa fantastica opportunità, è un allenatore che ha tantissima esperienza in questo tipo di partite e quindi affronterà la sfida nel miglior modo possibile per vincere".