Totti di nuovo in campo: oggi l’esordio nella Lega Calcio a 8

La numero 10 ancora sulla schiena. Quel numero che lo ha accompagnato per tutta la carriera lo vedrà ancora protagonista su un campo di calcio. Francesco Totti si prepara al nuovo esordio, questa volta nella Lega Calcio a 8 con la Totti Sporting Club.

Questa sera alle 21, l’ex capitano della Roma scenderà in campo nel match d’esordio della prima giornata contro l’Atletico Winspeare F8. Un nuovo inizio che vedrà il 10 affiancato anche da molti altri ex calciatori ben noti come Tonetto, Candela, Vucinic, Cassetti, Perrotta e Pizarro. Il nuovo esordio di Totti è previsto per questa sera alle 21 con diretta Instagram del match.