Totti difende Salah: “La Roma era in crisi. Non fu lui a volersene andare”

Correva l’anno 2017 e in pochi si sarebbero immaginati che sull’asse Roma-Liverpool si sarebbe riscritta la storia. Mohamed Salah passò dai giallorossi ai Reds e con gli uomini di Jurgen Klopp ha cambiato ogni equilibrio diventando uno dei grandi trascinatori della formazione inglese. In due anni ha raggiunto due finali di Champions League, vincendone una. In questa stagione, inoltre, stava conducendo il Liverpool alla conquista della prima Premier League in trent’anni fino allo stop per l’emergenza Coronavirus. I tifosi romanisti non hanno mai gradito il trasferimento di Salah ai Reds. Francesco Totti, ex capitano giallorosso, ha fatto chiarezza su questo caso nel corso di una diretta Instagram: “Voglio precisare le cose: Salah non ci ha abbandonato. In quel momento la società era in crisi. Non è stato lui ad andare via. E’ giusto dire com’è andata”.