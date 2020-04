Totti e il retroscena con Ilary Blasi: “Stavo per divorziare per colpa di… un gatto”

Nel corso di una diretta Instagram con il suo ex compagno di Nazionale Christian Vieri, Francesco Totti si è lasciato andare ad alcune rivelazioni riguardo la sua vita sentimentale di coppia con sua moglie Ilary Blasi.

L’ex capitano della Roma ha raccontato un particolare aneddoto riguardante un gatto che poteva portare addirittura… al divorzio: “Mia moglie mi ha comprato un gatto senza peli, è bella. L’ha chiamata ‘Donna Paola’. Non scherzo quando dico che è bollente, avrà 40 gradi addosso. Non puoi capire, la sera dorme nel letto, non mi sembra vero. Devo dire che è molto affettuosa. Da morire, giuro che non sembra un gatto, te ne innamori”. Ma non è stato sempre così, e infatti: “Io non la volevo, stavo per separarmi con mia moglie. Lei lo voleva a tutti i costi e alla fine decidono loro. Nemmeno mi ha chiesto nulla, l’ha presa e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, poi me ne sono innamorato”.