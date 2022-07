Totti e la Blasi si separano. L’annuncio con un comunicato congiunto

Adesso non ci sono più dubbi: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. La crisi era da tempo nell'aria e oggi è stata messa la parole fine. I due alle 19 renderanno noto, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale e in grande serenità. La bella favola d'amore tra l'ex calciatore della Roma e la popolare conduttrice tv è durata 17 anni. A mandare in frantumi le nozze pare sia stata Noemi Bocchi, incontrata dal "pupone" durante un torneo di Padel e avvistata allo stadio vicino allo storico capitano romanista. Ilary e Francesco hanno 3 figli: Cristian, Chanel e Isabel.