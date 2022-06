Totti e Mancini commentatori per i Mondiali: il sogno in casa Rai

Potrebbe esserci la possibilità di vedere e sentire Totti e Mancini commentare le gare del Mondiale 2022 sulle reti Rai.

Redazione ITASportPress

L'Italia non sarà presente al Mondiale in Qatar di questo inverno ma non è detto che a raccontare le sfide del torneo iridato non possano esserci dei volti ben noti al panorama calcistico azzurro. Il sogno della Rai, neppure tanto nascosto, è quello di avere Francesco Totti e magari anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini in un ruolo di commentatore.

A margine della presentazione dei palinsesti Rai ed in particolare degli appuntamenti sportivi del 2022, Alessandra De Stefano, la prima donna alla direzione della testata giornalistica Rai Sport, ha ammesso, come sottolineato da Leggo.it, di sperare di avere al Mondiale alcuni pezzi da novanta del calcio italiano.

"Francesco Totti. Se volesse commentare con noi le partite del Mondiale ne sarei felicissima", ha spiegato la De Stefano che poi ha aggiunto: "O magari qualche giocatore della nostra Nazionale". Da quanto si apprende, quindi, anche la possibilità di avere Mancini non è da escludere. Con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, se ne parlerà in maniera costruttiva. Non resta che attendere sviluppi.

La Rai, ricordiamolo, detiene i diritti del Mondiale in esclusiva free- to-air per tutte le piattaforme e offrirà ai propri abbonati la copertura totale dell'evento. Le partite saranno trasmesse in diretta, tra Rai 1, Rai 2 e Rai Sport + HD, con la rete ammiraglia che sarà protagonista con tutte le gare ad eliminazione diretta live.