Totti e quel piacevole incontro con… Mbappé

Cosa ci fa Francesco Totti in compagnia di Kylian Mbappé? Niente di particolare, almeno all’apprenza, ma solo un piacevole incontro tra due campionissimi.

L’ex numero 10 della Roma è volato a Montecarlo in compagnia di sua moglie Ilary ma il pallone, in qualche modo, lo ha “perseguitato” anche in vacanza. Infatti, come testimoniato dallo stesso ex romanista, eccolo in compagnia dell’asso del Psg Mbappé col quale ha voluto scambiare qualche battuta e anche qualche foto. Relax, cena e selfie tra i due campionissimi che non hanno potuto fare a meno di attirare a sé l’attenzione. Chissà se Totti sta pensando ad un piano per farlo entrare nella sua scuderia di talenti… Difficile ma per l’ex 10 nulla è impossibile…