Totti, il docufilm lunedì 16 su Sky

Francesco Totti è una leggenda della Roma e del calcio mondiale. L’ex giallorosso meritava il Pallone d’Oro premio che non gli è stato mai assegnato da France Football ma può vantarsi di essere il protagonista di un film. «Tutto ciò che è raccontato nel film – come tutto ciò che è omesso – è lo specchio di quello che Francesco trova veramente importante nella sua storia, la storia che lo ha portato sino a qui». Alex Infascelli ha scelto di raccontare la carriera di Francesco Totti attraverso i suoi sobri racconti. MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI, è il ritratto di uno dei più grandi campioni del calcio italiano, che ripercorre tutta la vita e la carriera dello storico capitano e simbolo della Roma. Tratto dal libro Un Capitano scritto da Francesco Totti con Paolo Condò, edito da Rizzoli, il film è prodotto da The Apartment e Wildside, con Capri Entertainment e Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video, e andrà in onda in prima tv lunedì 16 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e su Sky Sport Serie A, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV.