Totti, il retroscena: “Ferrero pazzo di me, avrebbe fatto di tutto per portarmi alla Sampdoria…”

Mentre i campionati rimangono in attesa di capire se potranno essere portati o meno alla conclusione, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’ex fuoriclasse della Roma Francesco Totti.

ROMA E NAZIONALE – “I giallorossi per me hanno rappresentato tutto: sono stati la mia vita e il mio percorso più bello. Per fortuna sono riuscito a concludere il percorso con la Nazionale vincendo i Mondiali”.

DE ROSSI – “Rispetto ciò che ha fatto, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Io a fine carriera ho avuto delle opportunità, ma ero un po’ dubbioso: sentivo di poter dare ancora qualcosa, soprattutto al di fuori dell’Italia. Un anno o due non mi avrebbero però cambiato nulla e la mia scelta di vita era sempre stata quella di indossare una sola maglia: andare da altre parti avrebbe voluto dire cancellare un percorso di 24 anni”.

SAMPDORIA – “In Italia la Sampdoria mi voleva a tutti i costi: Ferrero ha un debole per me, avrebbe fatto di tutto per prendermi…”.

TOTTI: “LA SERIE A? NON CREDO POSSA RIPRENDERE…”