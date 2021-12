Totti: “La Roma è stata la mia Champions”

Parla l'ex capitano giallorosso

MERCATO - "Col Barcellona sinceramente non ho mai parlato nel corso della mia carriera. Non ho mai parlato di un possibile trasferimento in Catalogna. Il Real Madrid, al contrario, avrebbe fatto qualsiasi cosa. Mi dispiace anche perché il Barcellona è una squadra bella da vedere e sarebbe stato bello giocarci. In un altro mondo, vediamo se uscirà il Barcellona", ha detto Totti .

SCELTA - A proposito della Roma: "Rimpianto non aver vinto la Champions restando in giallorosso? Per me restare a Roma è stata la scelta migliore. È vero che a un certo punto della mia carriera sono stato molto vicino a firmare per il Real ma la mia è stata una scelta di cuore. È normale che quando giochi in certe squadre come la Roma, a differenza del Real Madrid, hai meno possibilità di vincere una Champions League, ma per me la Roma è stata la mia Champions".