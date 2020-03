Totti: “La Serie A? Non credo possa riprendere…”

L’emergenza Coronavirus tiene sospesi i campionati, ancora in attesa di capire se potranno essere regolarmente portati a termine oppure no. Tra coloro che si mostrano scettici sulle possibilità di una ripresa dei tornei anche l’ex fuoriclasse Francesco Totti, che ha parlato in queste ore nel corso di una diretta Instagram con Luca Toni.

RIPRESA – “Io credo che qualcosa riaprirà il 3 o il 4 maggio, ma il campionato non riprenderà. E sarà complicato riprendere anche a luglio. Cosa sto facendo adesso? Ho fatto un corso da manager a Roma e uno da agente a Londra, ho preso il patentino. Mi piace, girerò per il mondo alla ricerca di nuovi talenti”.

