Totti: “Montero il difensore che mi ha picchiato di più, stava per mandarmi la gamba in curva…”

Un talento cristallino, che ha regalato a tifosi e sportivi anni ed anni di giocate sontuose. Stiamo parlando di Francesco Totti, ex fantasista della Roma che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2017. Nel corso di una diretta Instagram con Alessandro del Piero, il “Pupone” ha svelato quale sia stato l’avversario più “cattivo” incontrato sul terreno di gioco: “Un giocatore che mi ha picchiato davvero tanto? Dico Montero. Una volta mi diede un calcione sotto la Tevere: mamma mia… In quell’occasione non so come abbia fatto la gamba a non arrivare direttamente in curva…”.

TOTTI: “RIPRESA? MEGLIO FERMARSI, INUTILE RIPRENDERE TANTO PER…”