Totti torna alla Roma: vicepresidente o dt. La frase che fa sognare il popolo giallorosso…

Francesco Totti torna alla Roma. Non sa quando, ma sarà così. Non restano più dubbi sul futuro dell’ex numero 10 giallorosso. Il capitano, perché è impossibile chiamarlo ex, farà ritorno nella sua squadra con un ruolo ancora da stabilire. Vicepresidente o direttore tecnico. La nuova proprietà e Totti devono ancora stabilirlo.

Totti torna alla Roma

Per i vertici aziendali giallorossi è sempre più insistente l’indiscrezione di un ritorno di Francesco Totti. Non è certo un segreto che l’ex 10 rappresenti la Roma e voglia tornare a farne parte e una sua recente frase avrebbe dato la conferma di tutto questo. “Farò delle cose carine… ormai lo sanno tutti”, avrebbe confessato Er Pupone a margine della partita di calciotto della scorsa serata. Insomma, la nuova Roma di Friedkin non rinuncerà ad un simbolo come Totti. Si tratta solo di una questione di tempo…

