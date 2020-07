Tra finale playoff e Pallone d’Oro 2020: il post social della Lega Pro su Antenucci e Scappini

Sta facendo molto discutere la scelta di France Football di non assegnare il Pallone d’Oro 2020. Una decisione che è stata accolta in maniera diversa dal mondo del calcio. Per fortuna sono stati molti i commenti ironici mentre decisamente meno quelli polemici. Tra i più curiosi, sicuramente, quello della Lega Pro che ha scherzato chiamando in causa i protagonisti della prossima finalissima dei playoff Antenucci e Scappini, bomber rispettivamente di Bari e Reggio Audace le due formazioni che si contenderanno l’accesso alla Serie B.

QUI PER LE ULTIME SULLA FINALE

Lega Pro, il post social tra Pallone d’Oro e finale Playoff

“Ufficiale: nè Scappini nè Antenucci potranno vincere il Pallone d’oro 2020”, ha scritto la Lega Pro su Twitter con un messaggio molto ironico. Contenuto che poi prosegue collegando la finalissima di mercoledì tra Reggio Audace e Bari. “Entrambi, però hanno un piano B”. E il riferimento è proprio alla partita che le due squadre, e i due bomber, dovranno affrontare per giocarsi un posto nella prossima Serie B.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE