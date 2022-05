Tragedia a Maiorca: ex calciatore si tuffa dalla scogliera e muore

L'ex Vitesse è morto sul colpo

L'ex calciatore Mourad Lamrabatte è morto in tragiche circostanze a Maiorca mentre si trovava in vacanza con la propria famiglia. L'olandese 31enne ex Vitesse infatti si è lanciato dalla scogliera mentre la moglie e i due figli stavano riprendendo l'audace acrobazia di Lamrabatte. Purtroppo l'ex calciatore ha sbattuto violentemente la testa contro la roccia e il tuffo si è rivelato subito fatale. L'intento era di finire in acqua superando le rocce ma quel volo da circa 30 metri non è stato eseguito bene e si è rivelato mortale. Il video è finito sui tabloid britannici e poi hanno fatto il giro del mondo sui social.