Tragedia Arzignano, calciatore giovanili cade nel fiume e muore

Tragedia per l’Arzignano, squadra che milita in Serie C. Mattia Storti, ragazzo di 13 anni delle giovanili, è morto a seguito di un terribile incidente. Il giovane è caduto nel fiume Agno a Cereda di Cornedo Vicentino in provincia di Vicenza e ha perso la vita.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi degli amici che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Mattia è stato trascinato dalla corrente e non ha avuto scampo. Neppure l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un medico del “Suem 118” ha potuto salvare la vita al ragazzo che, dopo diversi tentativi di rianimazione, ha perso la vita. Il ragazzo giocava nella formazione “Esordienti” dell’Arzignano Valchiampo ed è per questo che molte società di calcio si sono volute unire al dolore del club e della famiglia. Tra queste il Vicenza e il Pescara.