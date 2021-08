Tragedia Ballack, morto il figlio 18enne in un incidente

Immenso dolore in casa dell'ex centrocampista della Germania

Una tragedia familiare per l'ex centrocampista del Chelsea e della Germania Michael Ballack. Il figlio 18enne Emilio è morto in un tragico incidente con il quad mentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è il canale televisivo portoghese TVI24, spiegando che il ragazzo è rimasto coinvolto nell'incidente alle prime ore di giovedì nei pressi della tenuta di Villas do Mar. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere il figlio di Ballack, ma non c'è stato nulla da fare. In Germania la notizia ha generato tanta tristezza visto che Ballack è un personaggio ben voluto e stimato.