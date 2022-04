Tragedia in Prima Categoria: morto calciatore 25enne Yassine Mahboub

Lutto tra i Dilettanti

A darne notizia la stessa società che sui social ha scritto: "CIAO YASSO. Nella giornata di oggi il nostro giovane giocatore “Yasso”, Yassine Mahboub, giocatore della Prima Squadra, è stato vittima di un incidente stradale nei pressi di Villafranca. Yassine era arrivato in prestito dal Pro Villafranca in questa stagione. Lasci un enorme vuoto dentro tutti noi... Non ci sono parole: solo lacrime. Ma saranno i tuoi ricordi a riempire il nostro cuore e a darci la forza per andare avanti, ciao Yasso. Il Presidente, tutti i soci, i tecnici, i dirigenti e i giocatori dello Spartak San Damiano partecipano al dolore e sono vicini alla famiglia dello sfortunato giocatore. La partita tra San Giuliano Nuovo e Spartak San Damiano che si sarebbe dovuta disputare domani è rinviata".