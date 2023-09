Tragedia nel mondo del calcio: muore giovane talento di dodici anni

Chrys aveva solo dodici anni e tornava dall'allenamento quotidiano (non disputato per problemi di salute). "Lo ricorderemo sempre come un eccellente giocatore"

Il calcio piange un giovane talento di soli dodici anni, che nei giorni scorsi è scomparso a causa di un arresto cardiaco. Si tratta di Chrys, giovanissimo calciatore del Mondeville, club di Regular 2 francese, che a quanto pare era mancato all'allenamento quotidiano proprio per problemi di salute. Accompagnato dal genitore di uno dei compagni, avrebbe perso la vita a causa del malore. "Non ci sono parole per esprimere la nostra immensa tristezza. Lo ricorderemo come un eccellente giocatore e un giovane meraviglioso. Offriamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia a nome di tutti i suoi amici del club" si legge sui profili social dei club in cui aveva militato Chrys nella sua brevissima carriera calcistica.