Tragedia per l’ex calciatore Bacis: figlio di 8 anni cade dal terzo piano e muore

Tragedia ad Arezzo dove un bimbo di 8 anni cade dal terzo piano della sua abitazione e muore. Si trattava del figlio di Michele Bacis, ex calciatore anche della Fiorentina e dell’Arezzo. Nonostante l’intervento rapido delle forze dell’ordine e dell’ambulanza, non c’è stato nulla da fare.

Come riporta La Nazione, il fatto sarebbe accaduto nella notte. Una notte di dolore iniziata con un urlo, forse proprio del padre, che ha visto suo figlio, il più piccolo, cadere giù dal terzo piano. Nonostante il 118 l’abbia trasportato con urgenza all’ospedale, nulla. Tutti i tentativi di rianimare il piccolo sono falliti. Il giovane Bacis non ce l’ha fatta e anche il mondo del calcio si unisce al dolore del padre, Michele, ex giocatore tra le altre di Fiorentina, Genoa e Arezzo dove adesso aveva intrapreso la carriera da allenatore.