Trapani, il bando va deserto e sindaco interviene

Ancora nessun esito per la ripartenza del Trapani Calcio: la mossa del sindaco

Nessuna risposta per la ripartenza del Trapani Calcio che sta vivendo un momento assai difficile della sua storia dopo l'esclusione dal campionato di Serie C. Si cercano nuovi investitori ma finora nulla di nuovo anzi la fumata è stata nerissima. Il bando indetto dal Comune siciliano ha dato esito negativo, così il sindaco Giacomo Tranchida ha diffuso una nota con la quale posticipa il termine al prossimo 11 maggio, al fine di trovare un nuovo imprenditore. Di seguito il comunicato:

“Avevamo immaginato un rilancio del Trapani Calcio, memori del glorioso passato, che garantisse in breve prospettiva il raggiungimento di risultati importanti e, dunque, avevamo anche previsto una serie di condizioni e garanzie utili all’obiettivo. Con dispiacere prendiamo atto che, nonostante qualche timido segnale, alla scadenza prefissata non sia invece pervenuta nessuna manifestazione di interesse all’Avviso pubblicato il 20 Aprile.

Ma con la caparbietà di chi vuole bene alla Città, non ci arrendiamo all’idea che non vi siano soggetti interessati a far ripartire il calcio a Trapani e perciò rendiamo nota la disponibilità, fino al giorno 11 maggio 2021, a valutare eventuali progetti economico sportivi che i singoli imprenditori vorranno candidare per ottenere l’accreditamento previsto dalle norme Federali”.