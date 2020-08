Trapani, Castori: “Averci tolto un punto, poi diventati due, è stata un’ingiustizia”

L’ex allenatore del Carpi parla della questione stipendi arretrati e delle possibilità di salvezza del suo Trapani che giovedì potrebbe vedersi restituito un punto revocato

LE PAROLE DI CASTORI

“La penalizzazione è dovuta ad un ritardo su una parte minima nel pagamento degli stipendi, credo che averci tolto un punto, poi diventati due, sia stata un’ingiustizia. Speriamo che un punto ci venga restituito. Si tratta di 60-70 mila euro mancanti, sento parlare di mesi interi non pagati e non è così. Gli altri stipendi sono stati pagati regolarmente. Noi crediamo alla salvezza, vogliamo regalarla ai tifosi. Abbiamo una media di 1,5 punti a partita, dopo il lockdown abbiamo fatto 21 punti in 10 partite, una media di 1,5 a partita, è stata una grande rimonta fatta di lavoro e sacrifici”. Queste le parole di Castori a Sky Sport 24