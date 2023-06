Trapani, il dg Anellucci sollevato dall’incarico dopo parole su Gravina e Mancini

L'uomo si era espresso duramente sui social dopo l'uscita di scena dall'Europeo U21 degli Azzurrini: "Ennesima egregia figura della nostra nazionale, questa volta Under 21. Il risultato non cambia, ma cosa altro deve fare il duo Gravina e Mancini per essere cacciato? Quale altra vergogna dobbiamo sopportare? Impresentabili! L’Italia di Gnonto, Pellegri e mister 80 milioni Tonali. Oggi Pirlo varrebbe 600 milioni. Vergogna calcio italiano. Fuori la politica dal calcio. Mancini e Gravina a casa. Non mi riconosco nell’Italia di Gnonto, Pellegri e Tonali 80 milioni. Non sanno dove sia la vergogna", le parole riprese da diversi media.