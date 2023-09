Dai professionisti a trascinatore in D: il Trapani sulle spalle di Cocco

Tra i club più blasonati dell'intero campionato di Serie D, il Trapani del patron Valerio Antonini - durante la sessione estiva di calciomercato - ha costruito una squadra probabilmente "fuori categoria". Provando a emulare quanto fatto dal Catania durante la scorsa stagione, il club siciliano ha un solo obiettivo: vincere (e senza difficoltà) il campionato del girone I di Serie D. Una missione senza dubbio difficile considerando anche il livello del girone, ma - come anticipato - possibile grazie ai grandi investimenti fatti dalla società in sede di mercato. Tra i diversi nomi altisonanti arrivati nelle scorse settimane, quello di Andrea Cocco è sicuramente uno dei profili capaci di far sognare la piazza.

Trapani, Cocco è già capocannoniere del girone

Nonostante i 37 anni, già alla vigilia della stagione dall'ex Pescara Andrea Cocco ci si attendeva un ruolo da protagonista nel Trapani di Alfio Torrisi. Aspettative fin qui pienamente soddisfatte dal centravanti dei granata, già capocannoniere del girone I di Serie D con 3 gol in tre presenze. Come ampiamente prevedibile, il club siciliano - nonostante le tante qualità dei singoli in rosa come Kragl, Balla o Bollino - costruisce il gioco intorno al finalizzatore con un passato in Serie A. Nel massimo campionato italiano infatti, Andrea Cocco ha indossato le maglie di Hellas Verona e Cagliari, mentre in B e C - tra le altre - vanta un passato ad Albinoleffe, Pescara (una delle sue parentesi migliori) e Vicenza. Arrivato tra le grandi aspettative della piazza siciliana, Andrea Cocco ha dunque già risposto presente: il Trapani si aggrappa sul proprio centravanti e sogna il ritorno in Serie C.