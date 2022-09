Trapani, a rischio la partita col Paternò dopo i danni al Provinciale

Una corsa contro il tempo per il Trapani , alle prese con le difficoltà logistiche create dall’alluvione che ha colpito la città di Trapani nella giornata di lunedì. A causa dell’intensa pioggia, che ha lasciato danni pesanti per molte ore, i granata di mister Alfio Torrisi hanno dovuto rinviare il match contro il Locri ed hanno saltato i primi due allenamenti della settimana.

La pioggia, infatti, ha devastato il terreno da gioco sintetico dello stadio Provinciale, oltre a creare danni al gruppo elettrogeno, alla sede, agli spogliatoi e al magazzino. In una corsa contro il tempo che vede la società granata al lavoro, c’è da comprendere se lo stadio Provinciale possa essere praticabile per la gara interna di domenica contro il Paternò. Ecco quindi che all’orizzonte l’ipotesi di un nuovo rinvio non appare così distante e remoto. Le prossime ore, infatti, saranno decisive per la società, che, una volta confrontatosi con i tecnici, potrà quantificare realmente i tempi di recupero per la ripresa delle attività all’interno dello stadio Provinciale.