Trapani, colpo di scena: Comitato vicino all’acquisizione del club

Il Trapani vede la luce in fondo al tunnel. Quando tutto sembrava compromesso e il fallimento della società granata certo, ecco che tutto è cambiato in poche ore con il Comitato “C’è chi il Trapani lo ama” che è vicino all’acquisizione del club per il momento nelle mani di Fabio Petroni. Cosa abbia fatto cambiare idea al massimo rappresentante dell’Alivision resta un mistero ma trapelano voci da Trapani che fanno riflettere su come siano andate realmente le cose. Questione di firme e contratti, ma quello che più conta è che il Trapani è vicino al Comitato rappresentato dall’avv. Castelli che fino a ieri non ci sperava più dopo che Petroni sembrava essersi impuntato a non cedere il club. Seguiranno aggiornamenti anche perchè c’è da organizzare la trasferta per Catanzaro. In campo scenderà una squadra imbottita di giovani agli ordini di mister Di Donato.