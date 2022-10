Trapani, il ds Chiavaro: “Ci aspettiamo di più. Dobbiamo guardare noi stessi”

SERVE DI PIU' - Siamo una squadra finora imbattuta che si ritrova nella parte bassa della classifica. Ero molto fiducioso, la squadra ha offerto una buona prestazione e ci è mancato solo il gol. Nel secondo tempo non si è più giocato, da parte nostra dobbiamo dare qualcosa in più per cercare di portare a casa la vittoria. Pochi giorni fa abbiamo cambiato guida tecnica perché probabilmente sia noi sia la gente si aspetta di più. Abbiamo intrapreso un nuovo percorso che in pochi giorni qualcosina ha fatto vedere. La squadra in avanti sembra più aggressiva, ma è chiaro che mi aspetto molto di più dal reparto offensivo. Bisogna essere più cattivi e sfrontati, per essere più incisivi. La squadra non perde, non è remissiva e lotta, quindi deve fare molto di più. Noi non abbiamo mai sbandierato di voler vincere il campionato. La nuova società si è insediata dicendo di voler creare qualcosa di solido e importante. Il presidente ci ha messo a disposizione tutto per poter fare ciò, ma è altrettanto chiaro che l’inizio non è stato facile. Sono fiducioso, vedo la squadra viva, vedo un gruppo sano ma dobbiamo lavorare di più su certi aspetti. Sicuramente il Catania in questo momento sembra una navicella spaziale.