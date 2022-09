Trapani, il presidente La Rosa: “Non siamo una città da Serie D. Il budget c’è”

"Con il Licata abbiamo avuto quasi 2.000 paganti e questo è un dato strepitoso, non da serie D. In C sono poche le squadre che hanno questi numeri e questo ci fa rendere conto di quanto meritino i tifosi. Ad oggi, per la prima di campionato, abbiamo 1.800 spettatori e 600 abbonati. Questo dimostra che c’è uno zoccolo duro che da’ fiducia incondizionata alla società, ma che c’è anche un gran numero di tifosi un tantino condizionato. Pertanto, sta a noi fugare questi dubbi. E’ importante che i tifosi vengano allo stadio per tifare i ragazzi. Quest’anno la parola d’ordine è aggregazione e nostro compito è far innamorare coloro che sono ancora diffidenti. Io farò di tutto affinché questo avvenga. Le coperture economiche ci sono e ci potranno essere, ma da solo non si va avanti qui o da nessun’altra parte. Dobbiamo essere tutti insieme per andare avanti. Trapani non è una città da serie D, non c’entra nulla con la D. Io ho un obiettivo importante, ma, chiaramente, per riuscire ad arrivare ci vuole tempo".