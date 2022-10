Trapani, Monticciolo festeggia la prima vittoria: “Una squadra straordinaria”

"Abbiamo fatto una partita straordinaria. Abbiamo cambiato sistema di gioco in cinque minuti ed i giocatori hanno costruito qualcosa che ancora non riesco ancora a capire. Una squadra che reagisce in questo modo rappresenta qualcosa di grandioso. Siamo stati un po’ imprecisi sottoporta, ma i gol arriveranno. Ai miei calciatori voglio bene e do fiducia sempre a loro. Dedico questa vittoria al nostro presidente e a tutte le persone che orbitano alla squadra. Se vogliamo ambire ad un traguardo importante questo è un piccolo passo. Dobbiamo continuare a camminare insieme: capisco la fretta di vincere, ma la vittoria va costruita. Mi auguro che a miei giocatori piaccia la mia idea di calcio. Il cambio di modulo è stato dettato dall’idea di creare il gioco dallo sviluppo dei tre difensori. Il resto l’hanno fatto loro e non credo di avere inciso. Stiamo lavorando sui principi del 3-5-2. Il Paternò si è difeso bene e ci poteva creare qualche pericolo con quella rete. Io devo rimanere lucido sulla prestazione, al di là del risultato. Non immaginate quanto sia importante questa vittoria per il morale di questi uomini. Mi auguro che la gente all’errore reagisca supportando la nostra squadra".