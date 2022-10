Trapani, Monticciolo: “La squadra è rigenerata, ma bisogna stare attenti”

"Questi giorni di allenamento sono andati bene. La squadra sta in ottimi condizioni ed abbiamo recuperato Falcone. Mi aspetto una partita tosta, anche se la vittoria ci dà fiducia ed autostima. La squadra è rigenerata, ma bisogna stare attenti. La Sancataldese è una squadra molto organizzata. Hanno giocato delle buone gare e forse i risultati sono ingenerosi. Dobbiamo stare attenti e proveremo a vincere più partite possibili. Abbiamo fiducia di fare una buona partita. I giocatori sono tutti importanti per me. Ovvio che è difficile rinunciare a gente come Gonzalez, Civilleri e Mokulu. Sono carismatici e quando sono in campo danno spessore. Dietro a loro ci sono tanti giocatori validi. Mokulu e Musso possono giocare insieme. Di solito per caratteristiche preferisco mettere un giocatore di movimento di fianco a Mokulu, ma ritengo anche a partita in corso, di poter giocare con due punte più fisiche. Non guardo la classifica adesso. I nostri progetti sono a lungo termine e solo a giugno guarderò la classifica. Il nostro futuro è la partita di domani e siamo concentratissimi per affrontare la Sancataldese".