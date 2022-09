Trapani, sede e campo di allenamento danneggiati dalla pioggia: i dettagli

Niente allenamento per il Trapani a causa del maltempo. La pioggia ha anche arrecato dei danni alla società, considerato che gli uffici di via Sicilia, gli spogliatoi ed il magazzino sono stati allagati. I danni hanno riguardato il materiale tecnico e, inoltre, le piogge hanno anche reso inutilizzabile diversi accessori utili alla gara. Pertanto, adesso, la società sta effettuando la verifica ed è subito corsa ai ripari per fare in modo che problemi di questo tipo non si verifichino più nel prossimo futuro.