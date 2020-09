Trapani, niente Brescia ma sì ad accordo per cessione società. Avv. Castelli: “Giovedì si chiude e ci salveremo”

Il caos in casa Trapani potrebbe presto concludersi. Per il momento, però, la squadra non andrà a Brescia per il secondo turno di Coppa Italia e perderà, dunque, la partita a tavolino, esattamente come accaduto per la sfida di campionato di domenica.

Nonostante tutto, arrivano notizie importanti da parte del comutato “C’è chi il Trapani lo ama” ed in particolare dal legale che rappresenta i tifosi e gli imprenditori che si sono adoperati per l’acquisto del club.

Trapani: 1° ottobre giorno importante

L’avvocato trapanese Carmelo Castelli, rappresentate del comitato prima citato, ha dato una splendida notizia ai tifosi del Trapani annunciando passi avanti importanti per l’acquisizione del club. Da quanto si apprende, infatti, nella serata di martedì i tifosi e gli imprenditori trapanesi hanno raggiunto l’accordo con Gianluca Pellino per la cessione delle quote societarie alla cifra rappresentativa di un euro. Un passaggio di proprietà che per completarsi necessita dell’intervento di Alivision, che avrebbe dato già la sua disponibilità. “Ancora non possiamo dire di aver acquistato il Trapani. Ma si sono fatti i primi passi per farlo. Sono molto soddisfatto”, ha detto l’avvocato Castelli che poi ha spiegato: “Non abbiamo potuto ultimare ancora per alcuni dettagli di natura tecnica ma abbiamo la disponibilità assoluta di Pellino a cedere per 1 euro la società agli imprenditori trapanesi. Per noi questa notizia rappresenta una grandissima soddisfazione e una grandissima vittoria”.

E sulle tempistiche: “Il giorno 1 ottobre davanti al sindaco si presenteranno gli imprenditori trapanesi per definire tutto anche con i dettagli mancanti da parte di Alivision”.

E passando al campo: “Bisogna tenere conto delle scadenze federali del 30 settembre con innumerevoli adempimenti. C’è la partita di Catanzaro e quella di Brescia, che, ahimè, non penso che riusciremo a recuperare. Non andare a Brescia è un fatto di immagine abbastanza brutto che non avremmo mai voluto pensare e perderemo anche alcuni incentivi economici”. E sulla penalizzazione: “Mi dispiace confermare che il Trapani prenderà dei punti di penalizzazione ma vogliamo salvare l’essenziale. Il Trapani giocherà questo campionato e si salverà nonostante tutto“.