Trapattoni, compleanno in isolamento: “Aiutiamo chi lavora contro il Coronavirus”

Oggi è un giorno speciale per Giovanni Trapattoni: l’ex allenatore italiano compie 81 anni. Tanti i messaggi di auguri arrivati sui suoi profili social. Il Trap è rimasto uno dei più amati dagli appassionati ed è particolarmente attivo su Facebook, Twitter e Instagram, dove interagisce spesso con i followers. L’ex CT ha voluto ringraziare chi gli ha fatto gli auguri, ricordando l’importanza di attenersi alle regole in questo particolare momento: “Ringrazio tutti di cuore per gli auguri! Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l’emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. E cercate di rimanere in forma perché non dovremmo dimenticare che oggigiorno gli stili di vita scorretti uccidono molte più persone del virus”.