Trapattoni: “Sogno ancora di giocare a calcio e di allenare. Coronavirus? Ora stiamo tutti in difesa…”

Giovanni Trapattoni si racconta e lo fa ai microfoni di Repubblica descrivendo il suo stato d’animo in un momento complicato per tutta l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. Attualità e ovviamente calcio tra i principali temi affrontati dall’ex mister e storico ct.

MOMENTO – “Come affronto questo periodo? Sono tranquillo, nel mio studio ho ancora le coppe, le foto e altri cimeli. Ma le mie grandi passioni sono musica classica e parole crociate. Poi, per fortuna, ci sono le videochiamate, con cui vedo i miei figli e nipoti”, ha detto il Trap. “Dico che è il momento di stare tutti in difesa. Ci sarà modo poi di uscire di nuovo dall’area di rigore. Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l’Italia, e trovare forza da queste persone. Penso ai tanti professionisti che rischiano la vita per noi: la cassiera del supermarket, gli operatori ecologici, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, l’Esercito, la Croce Rossa, e naturalmente i medici e gli infermieri. Sono loro, adesso, la nostra grande squadra. Ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte”.

CALCIO – Inevitabile parlare del mondo del pallone: “Il calcio mi manca, farne a meno mi rattrista, perché lo sport è vita e gioia. Neppure le guerre mondiali lo avevano fermato del tutto, e questo ci fa riflettere sulla gravità del problema. Il calcio è lo strumento più semplice e potente per unire i giovani di tutto il mondo, va oltre ogni confine e ogni ideologia, va anche più in là della politica. Credo che ci servirà per ricominciare e speriamo anche in modo migliore”. E ancora a sopresa: “Sogno ancora di giocare a calcio e di allenare. Ho avuto una vita felice, ringrazio Dio per questo e davvero non chiedo altro. Nessun rimpianto, se non per gli amici che se ne sono andati. Dopo gli 80 è come andare ai supplementari: questa è diventata la mia partita, e la gioco meglio che posso senza mai arrendersi”.